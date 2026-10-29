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Rosario|12

A propósito de la película de Netflix con Ricardo Darín y Diego Peretti

Lo dejamos acá: un demasiado allá y un demasiado acá

La película dirigida por Hernán Goldfrid brilla por la ausencia de su efecto cómico.

Lo dejamos Aca Lo dejamos Aca Alan Roskyn / Netflix. Alan Roskyn / Netflix

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