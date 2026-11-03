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Rosario|12

Fallo judicial hizo lugar a un pedido de llevar el apellido materno ante la falta de relación con el progenitor

Autorizan a un joven a suprimir el apellido paterno que “no lo identifica”

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Andres Macera

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