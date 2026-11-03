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Pity Álvarez declaró en el juicio y contó por qué le disparó a la víctima: “Me sentí acorralado”
El cantante reconstruyó los hechos ocurridos el 12 de julio de 2018. Dijo que la víctima era “un tipo peligroso” y que lo atacó porque se sintió amenazado. “No era yo, me transformó”, aseguró.
03 de noviembre de 2026 - 14:24
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