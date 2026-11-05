Claudio Vidal reactiva las represas del río Santa Cruz: 4.000 puestos de trabajo y prioridad para el empleo local
Tras más de tres años de paralización, se firmaron los acuerdos que permiten avanzar con el reinicio de la obra hidroeléctrica. Claudio Vidal confirmó la incorporación inicial de 180 trabajadores y anticipó que entre enero y febrero de 2027 se espera alcanzar el pleno funcionamiento. El esquema 90/10 garantizará prioridad para la mano de obra santacruceña y la participación de empresas provinciales.