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El Mundo

El presidente Herzog anunciará el domingo a quién encargará formar gobierno

Israel: la coalición de partidos árabes respaldó a Eisenkot para impedir la continuidad de Netanyahu

La Lista Conjunta atribuyó la recomendación a la incitación del primer ministro contra los ciudadanos árabes y advirtió que su apoyo no será irrestricto.

Yashar party leader Gadi Eisenkot addresses his supporters at the election night rally after the first exit polls were announced, in Tel Aviv on early October 28, 2026, during Israel's legislative elections. Opposition candidate Eisenkot said early on October 28 said Israel had chosen change after Prime Minister Benjamin Netanyahu and that he would seek to form a new government. (Photo by Maya LEVIN / AFP)
Gadi Eisenkot Gadi Eisenkot, líderde la oposición en Israel. AFP. AFP

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