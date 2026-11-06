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Brecha salarial y género

De las calles a las leyes: los desafíos de los convenios colectivos con perspectiva de género en la Argentina

A dos décadas de las grandes transformaciones sociales impulsadas por los transfeminismos, la negociación colectiva se consolida como un puente indispensable entre la protesta callejera y la cristalización de derechos laborales. Cuáles fueron los principales avances en materia de licencias y protocolos entre 2020 y 2023, y por qué el movimiento sindical enfrenta el desafío de superar los sesgos estructurales que perpetúan la brecha salarial.

Por Ines Hayes
Mariana Campos Sebastian Freire

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La norma perderá estado parlamentario el próximo 30 de noviembre

Bullrich se desmarca de Milei y dice que impulsará la ley contra la ludopatía

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Sturzenegger defendió los insultos de Milei: “Su virulencia es liberadora”

El País

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Por Mara Pedrazzoli
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