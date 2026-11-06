De las calles a las leyes: los desafíos de los convenios colectivos con perspectiva de género en la Argentina
A dos décadas de las grandes transformaciones sociales impulsadas por los transfeminismos, la negociación colectiva se consolida como un puente indispensable entre la protesta callejera y la cristalización de derechos laborales. Cuáles fueron los principales avances en materia de licencias y protocolos entre 2020 y 2023, y por qué el movimiento sindical enfrenta el desafío de superar los sesgos estructurales que perpetúan la brecha salarial.