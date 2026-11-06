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MIRÁ
Portada
Sociedad
Elon Musk fracasó con su aparatosa y cara camioneta en seducir al público
Tesla dejará de producir su Cybertruck
Las escasas ventas del anguloso vehículo de acero --especialmente peligroso para peatones-- están marcando un declive a todas luces irremontable.
06 de noviembre de 2026 - 20:21
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La cybertruck presentada a puro show.
FREDERIC J. BROWN. AFP
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