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El Mundo

En la primera escala de su gira por Sudamérica, que lo llevará a Perú y Argentina

El papa León XIV pide atención ante los suicidios y defiende una salud para todos en Uruguay

“Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad”, aseguró.

Papa León XIV Capturas de Video

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