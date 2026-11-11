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Crisis política en Paraguay

El Partido Colorado expulsa a Santiago Peña y busca despegarse del escándalo del Ueno Bank

In this video grab taken from handout footage posted on the X account of Paraguayan President Santiago Pena, Pena announces his resignation amid a banking crisis, minutes before lawmakers voted to launch impeachment proceedings against him, in Asuncion on November 5, 2026. Pena on November 5, 2026, announced his resignation after the takeover of a bank linked to him blocked millions of people from accessing their money. (Photo by Handout / X account of Paraguayan President Santiago Peña / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / X ACCOUNT OF PARAGUAYAN PRESIDENT SANTIAGO PEÑA / HANDOUT / " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
AFP. AFP

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