“Gracias por recibirme con los brazos abiertos”: la despedida de León XIV de la Argentina

Más de dos millones de fieles acudieron a Lujan para última misa de León XIV en Argentina

AME5457. LUJÁN (ARGENTINA), 11/11/2026.- El papa León XIV oficia una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján este miércoles, a la cual acudieron más de dos millones de fieles antes de continuar su gira sudamericana en Perú, en Luján (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Juan Ignacio Roncoroni. EFE