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Semana de amistosos de la Albiceleste

Scaloni renueva con la Selección: el récord que conseguirá como DT de Argentina

El entrenador extenderá en esta fecha FIFA su vínculo con el combinado nacional. Mientras, los jugadores ponen sus candidatos para el nuevo 10.

Argentina's head coach Lionel Scaloni gestures on the touchline during the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between Argentina and Switzerland at the Kansas City Stadium in Kansas City on July 11, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
mundial 2026 Argentina's head coach Lionel Scaloni gestures on the touchline during the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between Argentina and Switzerland at the Kansas City Stadium in Kansas City on July 11, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) AFP. AFP

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