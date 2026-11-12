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Manchester United anunció la salida de su DT

El club inglés confirmó que Michael Carrick dejó el cargo. Las causas del final anticipado y las chances del entrenador argentino para asumir en Old Trafford.

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