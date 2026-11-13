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MIRÁ
Portada
Radio 750
En 3 años se perdieron 28.818 empleos registrados
“La tormenta perfecta”: el sector textil se desploma día a día
Alertan por la apertura indiscriminada de productos: “No se puede competir con el exterior”.
13 de noviembre de 2026 - 15:01
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Industria textil
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