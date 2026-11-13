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Las12

Encuentro de poesía en la Biblioteca Carilafquen de Villa Los Coihues

Poesía, comunidad y resistencia: comenzó la cuarta edición del Festival Como un Rayo en Bariloche

El encuentro seguirá hasta el domingo, con eje en el lazo afectivo, el trabajo colectivo y el refugio de las palabras frente al contexto actual.

El equipo del Festival Como un rayo en la apertura Gentileza -

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