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Protagonizada por Anthony Mackie y Jamie Dornan
“12 12 12”, por Apple TV: un robo en tres tiempos
La serie propone una vuelta de tuerca al género de grandes golpes con una deriva narrativa, un atraco en Suiza y el espejo entre un criminal y su cazador.
Por
Federico Lisica
16 de noviembre de 2026 - 03:03
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El agente del FBI y el ladrón de bancos frente a frente.
Adrienn Szabo
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