El Ejecutivo pretende que el proyecto de Facundo Tignanelli y Micalea Olivetto se trate en la comisión de Presupuesto
El proyecto contra apuestas virtuales abrió un nuevo debate entre Bianco y La Cámpora
El ministro de Gobierno reclamó la falta de consultas previas a la presentación de la iniciativa, aunque reiteró su intención de convertir en ley el cobro de impuestos al juego. El autor del proyecto aseguró que las consultas existieron y pidió “ser consecuentes con lo que se pregona”. Los planteos.