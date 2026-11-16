Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 16 de noviembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 16 de noviembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 16 de noviembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 16 de noviembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 16 de noviembre de 2026
-1min
MIRÁ
Portada
Rosario|12
Las personas ingresaron con pasamontañas y guantes
Robaron en la casa de la madre de Gonzalo Belloso y en lo de su vecina
Ocurrió en la madrugada en Arroyito. La madre del presidente de Rosario Central no se encontraba en su domicilio, mientras que en la casa lindera robaron dinero.
16 de noviembre de 2026 - 16:22
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Patrullero policia de santa fe
Andrés Macera
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
Este martes, contra Costa Rica
Selección argentina: conferencia de Lionel Scaloni y viaje a Córdoba
Reclamo de ATE Rosario frente al Ministerio de Educación
“Los asistentes escolares estamos cobrando un tercio de lo que deberíamos”
La periodista llega a Radio 750
Liliana López Foresi: “No creo que la revolución se haga por WhatsApp”
La Selección debe ser repensada
Por
Daniel Guiñazú
Exclusivo para
Una estrella de Hollywood antisistema
Rosa Salazar: “Hombre o mujer, todos somos víctimas de esta máquina”
Por
Louis Chilton *
Presupuesto, PASO y mesa política
Bullrich, el PRO y los aliados definen esta semana en temas claves para los Milei
La historia del japonés Kozo Tashima, el nuevo rival de Gianni Infantino
Un candidato poco escandaloso para la FIFA
Por
Pablo Vignone
En vez de hacerse cargo de sus dos años de gobierno
Trump culpó al gobierno de Biden por la suspensión de los despegues de vuelos
El País
A contramano del pedido de la UIA
Otro golpe a la industria: el Gobierno modificó el “compre nacional” del RIGI
Un modelo que no arranca
Las vueltas de Caputo para explicar por qué no llegan “los mejores 18 meses de la historia”
Preocuación e incertidumbre por la apertura de licitaciones en Corrientes
Paso de los Libres y la búsqueda libertaria de privatizar la frontera
Por
Andrea de los Reyes
En una de las causas contra Manuel Adorni
La justicia pide saber qué pasa con Tecnópolis
Por
Karina Micheletto
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 16 de noviembre de 2026
Las exportaciones de hidrocarburos marcan récords
El petróleo superó a la soja
El 67,7 por ciento de los hogares se queda sin recursos el día 20
Ahorros que se gastan, deudas que crecen
Por
Mara Pedrazzoli
Orden judicial para revisar el cumplimiento de obligaciones ambientales
Un posible freno al avance del Súper RIGI
Por
Raúl Dellatorre
Sociedad
Vivona acompañó el cierre del tercer encuentro internacional Jueces por la Paz en Racing Club de Avellaneda
Lo sentenciaron a 18 meses de prisión en suspenso
Gerard Depardieu aceptó la condena por agresión sexual y no la apelará
La Plata, sede de un encuentro para promover el trabajo interdisciplinario y comunitario
Alerta en la zona
Explosión en Remedios de Escalada: operativo en la estación de Lanús por una posible fuga de gas
Deportes
Este martes, contra Costa Rica
Selección argentina: conferencia de Lionel Scaloni y viaje a Córdoba
La Selección debe ser repensada
Por
Daniel Guiñazú
El evento de básquet disruptivo que cautiva a los jóvenes
La Crossover se prepara para su gran final
Último tramo de 2026
Semana de carrera en la Fórmula 1: Franco Colapinto corre en Las Vegas