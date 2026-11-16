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Rosario|12

El conductor fue retirado por personal de Bomberos Voluntarios

Un camión chocó y quedó incrustado en la cochera de una casa de zona norte

El siniestro provocó daños materiales y de estructura en la vivienda. El conductor fue llevado al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Camión chocó contra vivienda Prensa Ministerio de Seguridad

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