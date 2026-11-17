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Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 17 de noviembre de 2026
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MIRÁ
Portada
Rosario|12
La mayoría de los llamados fueron por arbolado caído
La tormenta dejó más de 300 reclamos de vecinos y una nueva noche de Colectividades suspendida
Según Protección Civil cayeron 52 milímetros de agua en poco tiempo y ráfagas de viento “superiores a lo esperado”.
17 de noviembre de 2026 - 12:41
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Árboles caídos en distintos puntos de la ciudad, producto del temporal.
Centro Integrado de Operaciones Rosario
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Rosario
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