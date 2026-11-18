La Provincia extenderá los plazos de los créditos para reparar viviendas y reducirá intereses para frenar la morosidad
Batakis: “El objetivo es que una dificultad económica no termine en embargo y/o inhibición”
Ante el crecimiento de las deudas familiares, la Provincia puso en marcha un mecanismo de refinanciación del los créditos del Buenos Aires Crea. La ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano detalló el alcance de la medida, explicó cómo bajarán las cuotas y alertó sobre las dificultades económicas que atraviesan los bonaerenses en medio del ajuste de Milei.