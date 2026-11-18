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Buenos Aires|12
A 54 años del regreso de Perón al país
El Día de la Militancia no pasó desapercibido en la provincia
Hubo actos en varios puntos de la geografía bonaerense, con críticas al gobierno y pedidos de unidad. Algunas fotos.
18 de noviembre de 2026 - 00:09
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Acto Día de la Militancia de las 62 organizaciones
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