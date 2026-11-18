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El País
La comparó con la limosna
Milei no esperó ni una semana desde que se fue el Papa para volver a denostar la justicia social
El presidente insistió en que la redistribución implica “desigualdad ante la ley”. El contraste con León XIV, al que despidió con lágrimas impostadas, no tardó en reaparecer.
18 de noviembre de 2026 - 23:36
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Milei recibiendo el honoris causa en universidad de belgrano
Milei recibiendo el honoris causa en universidad de belgrano
Prensa -
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