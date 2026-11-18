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Sociedad
Una decisión en contra de los derechos de las mujeres
Repudio absoluto a la abstención argentina en la ONU
Taiana, Díaz y Filmus, entre otros, cuestionaron al Gobierno por abstenerse ante una resolución contra la violencia hacia mujeres y niñas.
ONU
La Asamblea aprobó la propuesta impulsada por Francia y Países Bajos, entre otros países.
EFE. EFE
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