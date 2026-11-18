Buenos Aires fue designada Capital Mundial de la Salud Mental
Salud mental bonaerense, entre la ampliación de la atención y los desafíos para 2027
La Provincia busca profundizar la reforma del sistema público en medio del ajuste de Milei y una mayor demanda de asistencia. En diálogo con Buenos Aires/12, la subsecretaria Julieta Calmels explicó los cambios realizados desde 2019 y los objetivos del nuevo plan. La estrategia apunta a reducir las internaciones prolongadas y fortalecer la atención comunitaria.