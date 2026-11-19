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Del encuentro celebrado en Buenos Aires participó a distancia el expresidente Correa
Legisladores de Argentina y Ecuador denuncian una persecución judicial al progresismo
Los diputados de Unión por la Patria y la Bancada Ciudadana de Ecuador repudiaron la detención de la excandidata presidencial Luisa González y propusieron una red interparlamentaria contra el lawfare.
19 de noviembre de 2026 - 23:42
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La anfitriona de la reunión fue la diputada Kelly Olmos. PRENSA bloque UxP
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