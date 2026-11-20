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El socialista eligió un perfil moderado ante los ataques del candidato del PP
Lo que dejó el debate entre Pedro Sánchez y Feijóo de cara a las elecciones del 29N en España
En el PSOE ponen en valor que Sánchez no haya entrado en las provocaciones de Feijóo en su intento de seducir al electorado indeciso de centro con sus intervenciones sin estridencias.
Sánchez y Feijóo antes del debate cara a cara
Juanjo Martín. EFE
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