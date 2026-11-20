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Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 20 de noviembre
Se esperan lluvias durante toda la jornada.
20 de noviembre de 2026 - 09:40
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Fin de semana con probabilidades de lluvia en Rosario.
Subsecretaría de Comunicación Social (Silvio Moriconi)
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