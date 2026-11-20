Eraldo Ricardo dos Santos: “No creo en la libertad de un pueblo sin emancipación económica”
Aunque más de 15 millones de personas negras lideran negocios y movilizan cerca de dos billones de reales al año en Brasil, sus ingresos siguen siendo la mitad que los de sus pares blancos y un 60 por ciento menores en el caso de las mujeres. En diálogo con NEGRX, el especialista Eraldo Ricardo dos Santos desarma la mirada asistencialista que históricamente pesó sobre la comunidad afrodescendiente para pensar al afroemprendedurismo como una herramienta de soberanía económica, disputa tecnológica y articulación productiva en toda la región.