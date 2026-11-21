Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Boca vs Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones
-1min
Boca vs Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones
-1min
Boca vs Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones
-1min
Boca vs Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones
-1min
Boca vs Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones
-1min
MIRÁ
Opens in new window
Portada
Rosario|12
¿Cómo queda el mapa de la salud privada en Rosario?
Concentración y segmentación
El nuevo grupo que comparten Claudio Belocopitt y Mario Tourn del Grupo Oroño tendrá cerca el 65% del mercado. El rol de los prestadores independientes. Prepagas y obras sociales.
Sanatorio Parque de Rosario.
Andres Macera
Temas en esta nota:
Rosario
Salud
Últimas Noticias
Cultura Raíz pinta su mural número 100 en Merlo
Arte popular y organización comunitaria como forma de expresión y enseñanza en el oeste bonaerense
Por
Juan Manuel Meza
En el Estadio Metropolitano de Barranquilla
Boca vs Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones
La nueva edición de "La ley de la memoria" de Jorge Barquero
Una historia que trasciende su tiempo
Por
Leandro Arteaga
En La Paternal, por los octavos de final
Argentinos Juniors vs Independiente hoy en vivo por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones
Exclusivo para
Encuesta de Analogías
El balotaje, el peor escenario para Milei
Crecen las deudas y cae el consumo
El 41% de los hogares con niños y adolescentes no logra cubrir sus gastos corrientes
Karina Milei presiona para que se suspendan las primarias en la Ciudad
El tironeo de las PASO porteñas
Por
Werner Pertot
Miles de estudiantes se manifestaron en las calles de Italia, España y Alemania
Los jóvenes europeos protestan contra el aumento del costo de vida y la militarización
El País
Máximo Kirchner habló de cara al año electoral
“Tenemos que tener de vuelta a alguien que tenga el coraje, la decisión y que enfrente al poder real”
Encuesta de Analogías
El balotaje, el peor escenario para Milei
Karina Milei presiona para que se suspendan las primarias en la Ciudad
El tironeo de las PASO porteñas
Por
Werner Pertot
Tenía 63 años
Murió Noemí Geminiani, legisladora porteña y dirigente sindical del SUTERH
Economía
La crisis del mercado en un viernes negro atravesó el Congreso de Abappra
El sistema financiero en jaque
Por
Raúl Dellatorre
El riesgo país se disparó, peligra el pago de deuda y el dólar trepa
El Gobierno sin control de la crisis financiera
Por
Juan Garriga
En noviembre subió 66 por ciento frente al mismo mes del año pasado
La canasta de servicios sigue en alza
Archivo incómodo
Milei en su laberinto
Sociedad
El Gobiernio reportó cortes de luz y daños en hospitales y universidades
Perú registró 15 heridos por un sismo de 6,7 grados que sacudió al país
Suman cinco detenciones en la búsqueda del italiano
Cuatro arrestos más por la fuga de Leonardo Bertulazzi
Ya son cuatro las víctimas fatales de la tragedia
Explosión en Remedios de Escalada: confirmaron la muerte de otras dos personas
Un auto quedó destruido
Murieron tres personas por un brutal choque en Panamericana en el comienzo del fin de semana largo
Deportes
En el Estadio Metropolitano de Barranquilla
Boca vs Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones
En La Paternal, por los octavos de final
Argentinos Juniors vs Independiente hoy en vivo por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones
En Florencia Varela, por los octavos de final
Defensa y Justicia vs Barracas Central hoy en vivo por el Torneo Clausura: el partido, minuto a minuto
El plantel de debutantes no pudo dar el batacazo en el primer día en Tokio
Sin sorpresas en la Billie Jean King Cup: Argentina quedó match point en contra ante Japón
Por
Pablo Amalfitano