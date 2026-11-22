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Lula da Silva
Brazil’s President Luiz Inácio Lula da Silva speaks during a meeting of the National Council for the Industrialisation of Critical and Strategic Minerals at the Planalto Palace in Brasília on November 5, 2026. (Photo by Evaristo Sa / AFP)
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