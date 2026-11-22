Detrás de sus logros hay una escuela que creció de 12 jugadores a más de 100 y una ciudad que recuperó una cancha
Ramiro Fernández, el campeón argentino de pelota paleta de 15 años que surgió en Monte Hermoso
Conquistó su segundo título nacional y fue elegido el mejor jugador del torneo. En diálogo con Buenos Aires/12, contó cómo empezó su carrera, el esfuerzo que requiere competir y su sueño de llegar a la Selección Argentina. Uno de los referentes de su club recordó el desarrollo, pero también advirtió por las adversidades que enfrenta la disciplina.