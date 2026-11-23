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Cultura
Del martes 24 al sábado 28 en varias sedes de Saavedra y Barrio Mitre
El festival Filbita Sinfín arranca su 16ª edición
Habrá espacios de lectura libre, narraciones, talleres de ilustración y creación, música, muestras de arte y poesía para todas las edades, todo con entrada gratuita.
Filbita Sinfín tendrá lugar en escuelas, librerías, centros culturales, comunitarios y de salud.
Walter Sangroni/AFS
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