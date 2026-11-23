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Uno de ellos con lesiones importantes
Explosión en un local de comidas en Ezpeleta: ocho heridos
Ocurrió este domingo por la noche, en una pizzería ubicada en avenida Centenario al 5200. En la zona había shows musicales y un festival por el 154 aniversario de la localidad.
23 de noviembre de 2026 - 11:17
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Explosión en Ezpeleta
Siete heridos por una explosión e incendio durante los festejos por el aniversario de Ezpeleta
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