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Una señal para llevar calma a los mercados
El Congreso brasileño aprobó el paquete fiscal de Lula
El Presidente ratificó que no habrá ningún impacto sobre los programas sociales de su gobierno.
24 de noviembre de 2026 - 11:04
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Luiz Inacio Lula da Silva
Brazil’s President Luiz Inacio Lula da Silva gestures as he speaks during a ministerial meeting at Planalto Palace in Brasilia, on June 3, 2026. (Photo by Evaristo Sa / AFP)
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