XVII Jornadas Internacionales del Foro de Psicoanálisis y Género
El desafío de reconstruir los lazos sociales ante el avance de los neofacismos
Débora Tajer, Irene Meler y Facundo Blestcher participarán de dos jornadas que reunirán a referentes del psicoanálisis, el feminismo y las ciencias sociales para pensar cómo construir vínculos solidarios en una época atravesada por las desigualdades, las violencias y el avance de las derechas autoritarias. El encuentro se realizará el 27 y 28 de noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.