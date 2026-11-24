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Postales de la recesión en el conurbano
La parrilla que generó largas colas para conseguir empleo en Berazategui no soportó la crisis
Recibió mil CV para once puestos y trabajó un mes con números en rojo. Un incendio la destruyó parcialmente. Los ingresos no justifican la reapertura.
Los once empleados, seleccionados entre más de mil postulantes para la parrilla “Los Agüero” de Berazategui, apenas pudieron trabajar un mes.
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