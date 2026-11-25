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Campaña de concientización
El área de género provincial abordó más de 3.700 casos de violencia contra las mujeres
El dato corresponde a la Guardia de Violencia de Género Provincial. Promueven el llamado al 911 y reclaman que la Justicia autorice un mayor uso de tobilleras electrónicas.
25 de noviembre de 2026 - 17:17
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Campaña de concientización del gobierno provincial, en el marco del 25N.
Gobierno de Santa Fe
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