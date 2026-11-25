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Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 25 de noviembre de 2026
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El Inmobiliario Urbano subirá un 12% y la patente será "poco significativa"
Presentaron la Ley tributaria 2027: una política de reducción de daños a la recesión nacional
Olivares y Puccini anunciaron los beneficios fiscales para el próximo ejercicio en Santa Fe, que apuntan mayoritariamente hacia el sector productivo.
El gobierno provincial presentó la Ley Tributaria 2027.
Gobierno de Santa Fe
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