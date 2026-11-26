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El Gobierno contra los trabajadores
Advierten por la postergación del pago del aguinaldo en diciembre: “Sería una violación a la ley”
Impulsor de la normativa que garantiza que el SAC se cobre antes de las fiestas, el exsenador Nito Artaza alertó por esa posibilidad: “Sería un perjuicio para millones de personas”.
26 de noviembre de 2026 - 19:11
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