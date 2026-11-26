Pampa Energía profundiza su estrategia de inteligencia artificial con un nuevo hito: la adopción de Microsoft 365 Copilot y agentes de IA
Tras años de trabajo sostenido en datos, analítica e IA, la compañía consolidó en 2026 el despliegue de Microsoft 365 Copilot como herramienta para todos sus colaboradores, logrando que el 70% la integre al trabajo diario. Además, implementó más de 300 agentes de IA que actúan como copilotos digitales, concentrando conocimiento técnico clave y facilitando su uso en áreas estratégicas del negocio, lo que permitió hacer más eficiente sus operaciones.