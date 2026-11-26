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Triunfo y clasificación en La Bombonera
Boca superó a Independiente Rivadavia en La Bombonera y avanzó a cuartos del Torneo Clausura
Tras consagrarse a nivel internacional, el equipo de Arruabarrena venció a la Lepra en La Bombonera, confirmó su gran momento colectivo y jugará ante Gimnasia y Esgrima La Plata en cuartos de final.
26 de noviembre de 2026 - 18:10
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