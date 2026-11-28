Los datos arrojaron que más del 50 por ciento utiliza un dispositivo en cada momento libre
La Provincia presentó un informe sobre el impacto de las pantallas en la vida de los jóvenes
La investigación que cubrió a 2.137 adolescentes de 85 municipios bonaerenses analizó los vínculos, la salud mental, el crecimiento de las apuestas online y el uso de la inteligencia artificial. En diálogo con Buenos Aires/12, la ministra Estela Díaz explicó los alcances del estudio y los desafíos que plantea para las políticas públicas.