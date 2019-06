La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió a la detención del empresario Esteban Mallorca Tebaldi , acusado de golpear y ahorcar a su ex pareja Camilo Serra. Sin embargo, la funcionaria del gobierno de Mauricio no se hizo eco de las críticas que se replicaron en las redes sociales sobre la incapacidad de los agentes, que esposaron a Tebaldi por el frente y que pocas veces hicieron contacto con el cuerpo del empresario. Lo único que criticó es que no se hayan utilizado las cuestionadas pistolas eléctricas táser, habilitadas en mayo de este año para el uso de la fuerza.

“EN ESTOS CASOS LA TASER ES LA SOLUCIÓN ¿Y si el violento le quitaba el arma a un prefecto y empezaba a los tiros? Con un arma no letal esta detención se hubiera resuelto de una manera más simple y menos riesgosa para todos”, escribió Bullrich en su cuenta de Twitter.

Los usuarios de las redes salieron al cruce de la funcionaria y le señalaron ciertas diferencias que notaban entre este operativo desplegado ayer en Puerto Madero y las tantas represiones en las que las fuerzas que ella comanda demostraron su lado más violento, como en los ataques contra los manteros o los pueblos indígenas.

“Eran 4 contra un tipo semidesnudo Pato, y encima lo esposaron mal. Si le llegaba a sacar el arma a un prefecto es porque son unos inútiles. Tampoco era Batman el flaco. Lo que si, los vi mucho menos violentos que con los manteros de Once o con los jubilados”, le respondió uno de los usuarios.

A pesar de que la ministra y el presidente Mauricio Macri definen a la táser como “un arma no letal”, organismos de derechos humanos, informes en los países en que se utilizaron y hasta el propio fabricante desmiente esta hipótesis. En Estados Unidos solamente se registraron “no menos de mil casos de muertos entre 2000 y 2007 por el uso inadecuado de las pistolas”. Entre los posibles efectos adversos descriptos por la empresa, se cuentan hernias, dislocaciones en tendones y ligamentos e incluso fracturas, debido a las contracciones que sufren los músculos durante las descargas.