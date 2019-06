Un empresario del sector del juego de azar y apuestas fue liberado tras permanecer una semana secuestrado en la ciudad de Madrid, España, tras un operativo realizado por la Policía Nacional de ese país, que apresó a cinco integrantes de un grupo paramilitar que pretendían cobrar dos millones de dólares de rescate.



El portavoz de la Policía Nacional española, Ricardo Gutiérrez, dijo que el empresario fue liberado "en buen estado" y que los detenidos son cinco, cuatro franceses y un ruso, que conformaban un grupo paramilitar. "La hipótesis que manejan los investigadores es que se trató de encargo", aseguró Gutiérrez.



En tanto, otro vocero de la fuerza policial, Serafín Giraldo, detalló que la liberación del empresario --cuya identidad no reveló-- se realizó en el barrio madrileño de Prosperidad. Los secuestradores fueron sorprendidos por el Grupo Especial de Operaciones (GEOS) de la fuerza española cuando estaban a punto de trasladar al empresario a otro lugar de cautiverio.



La investigación comenzó el pasado lunes, cuando el Consulado argentino en España informó a la policía de ese país sobre una denuncia interpuesta por familiares del empresario que en Buenos Aires eran extorsionados por la banda para pagar el rescate. El empresario secuestrado consiguió realizar una llamada telefónica desde el lugar donde se encontraba retenido, en la que advertía de la gravedad de la situación y pedía que se pagara lo exigido, ya que amenazaban con matarlo a él y a toda su familia, según un comunicado de la Policía Nacional.



A raíz de esa comunicación se inició una pesquisa en la que los investigadores españoles lograron localizar el lugar de cautiverio del argentino y decidieron actuar para liberarlo ante el temor de que fuera llevado hasta otro lugar. "La prioridad, y mayor complejidad, del operativo era garantizar que la víctima no corriera peligro; pero la intervención se precipitó cuando todos --secuestradores y empresario-- salieron de la vivienda", explicó Gutiérrez.



A su vez, Giraldo detalló: "Había un dispositivo policial que vigilaba el domicilio donde se encontraba este ciudadano. Desde luego que no se puede entrar en un lugar sin información precisa de cómo es el piso, donde lo tienen y demás. Mientras se recababa esa información y probablemente al ver los movimientos policiales, decidieron trasladarlo y ahí se ejecutó la operación policial y se detuvo a los cinco paramilitares" Sobre los detenidos, Giraldo dijo: "Son cinco varones de una organización criminal, cuatro de nacionalidad francesa y un ruso. Son paramilitares, muy organizados, expertos en el manejo de armas, que pedían dos millones de dolares a la familia de este ciudadano en su país como rescate".

En tanto, Moira Wilkinson, a cargo del Consulado General Argentino en Madrid, dijo que la esposa del empresario les pidió colaboración apenas se enteró de la captura y que desde la sede diplomática hicieron gestiones con la policía local para "tratar de que fuese liberado lo antes posible". La funcionaria contó que la víctima ya declaró ante la justicia española y que, de acuerdo con lo que le comentó la familia, "ya regresó a Argentina". Según su relato, la mujer de la víctima "llamó a la guardia consular en la madrugada del 24 de junio pasado. Ella estaba en Argentina. Nos llamó y nos pidió colaboración porque estaba muy preocupada por su esposo, que había podido comunicarse con ella diciéndole que estaba siendo retenido en contra de su voluntad en Madrid". "Pedía asistencia para que se pudiera liberar a su esposo y nosotros hicimos las gestiones ante la Policía local teniendo en cuenta la urgencia del caso. Nos mantuvimos en contacto para contener a toda la familia ante esta situación que era muy crítica. Estaban muy preocupados", señaló. Según la cónsul, "la noche del mismo día" en que realizaron la denuncia, la policía local liberó al empresario.