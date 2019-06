Colombia y Chile se enfrentarán este viernes en San Pablo, en uno de los partidos más destacados de los cuartos de final de la Copa América de Brasil 2019, a partir de las 20 horas, con arbitraje del argentino Néstor Pitana y televisación en directo de TyC Sports.



Chile, el campeón vigente, no es un rival cualquiera para el conjunto cafetero, especialmente en la copa continental, a tal punto que en las cuatro ocasiones en las que se han visto las caras por eliminación directa, la Roja dejó afuera a los colombianos.



Al partido de cuartos de final, Colombia llegó como líder del Grupo B, finalizó la primera fase invicta, producto de tres triunfos: ante Argentina, Qatar y Paraguay, con cuatro goles a favor y ninguno en contra, es decir una actuación ideal.



El arquero colombiano David Ospina, quien se perdió el encuentro ante Paraguay (tuvo que viajar de urgencia a la ciudad de Medellín para atender los problemas de salud de su padre), volverá a ser titular en el seleccionado dirigido por el portugués Carlos Queiroz.



El DT portugués confirmó ademas el regreso al equipo titular de James Rodríguez y Duván Zapata, quienes empezaron en el banco de suplentes el compromiso contra los paraguayos, en el que Colombia no se jugaba nada por encontrarse clasificado.



Chile, en cambio, llega después de terminar segundo de la Zona C, en la que venció a Japón y Ecuador, pero perdió ante Uruguay, culminando la fase de grupos con seis unidades, seis goles a favor y dos en contra.



En Chile, el DT colombiano Reinaldo Rueda confirmó el retorno del equipo que fue titular en las dos primeras jornadas, precisamente las que se saldaron con victorias.



El que resulte vencedor se enfrentará en semifinales al ganador del partido entre Uruguay y Perú, que se enfrentarán este sábado en Porto Alegre.



Probables Formaciones

COLOMBIA: Ospina; Medina, Sánchez, Mina, Tesillo; W. Barrios, Uribe, Cuadrado, J. Rodríguez; Zapata, R. Martínez. DT: Carlos Queiroz.



CHILE: Arias; Isla, Medel, Maripán, Beausejour; Pulgar, Aránguiz, Vidal; Fuenzalida, A. Sánchez, Vargas. DT: Reinaldo Rueda.

Estadio: Arena Corinthians, de San Pablo. Arbitro: Néstor Pitana (Argentina). Hora: 20.00. TV: TyC Sports.