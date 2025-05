El fin de la unidad que nunca investigó $Libra

Por Irina Hauser

Con el argumento de que "la tarea encomendada fue cumplimentada", el Gobierno disolvió por decreto la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que había creado en el ámbito del Ministerio de Justicia para juntar información vinculada con el escándalo $LIBRA, aunque la realidad es que nunca investigó nada.

La decisión confirma que fue parte de un show para decir que se iban a autoinvestigar después del escándalo por el cual más de 40.000 inversores perdieron miles de dólares tentados por la promoción del token que hizo desde su cuenta en "X" Javier Milei.

Varios de los informes entregados a la fiscalía a cargo de la causa judicial dicen: "no existe información ni registros sobre el tema y las personas mencionadas", "no existe información vinculada al denominado asunto criptomoneda Libra", "en los archivos de esta dirección no obra información, antecedentes ni documentación relacionados con la solicitud", y una larga lista de otras frases equivalentes junto con notas de portales de noticias.