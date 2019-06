La sociedad entre el PRO y la UCR en Santa Fe no sólo le trajo pésimos resultados electorales al radicalismo (que salió tercero en la última elección de gobernador provincial) sino que además le genera problemas para competir en las PASO a los dirigentes radicales que no son los preferidos de la Casa Rosada. El precandidato a diputado Martín Rosúa y el titular del comité provincial, Julián Galdeano, denunciaron una maniobra para "proscribir" su lista al obligarlos a competir con "boleta corta" e impedirles adherir su postulación a la fórmula presidencial Mauricio Macri-Miguel Pichetto. Esta jugada, pergeñada por Peña y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en complicidad con Corral, beneficia al precandidato y titular del PRO en Santa Fe, Federico Angelini. En diálogo con Página/12, Galdeano anunció que hoy recurrirán a la Justicia en caso de que no se de marcha atrás con ese plan.

"Cambiemos llegó con la idea de generar consensos, tolerancia en el disenso y reglas de juego claras. Proscribir e impedir la competencia electoral con actitudes oscuras y antidemocráticas que solo tienen como objetivo asegurarse un cargo, flaco favor le hacen al gobierno nacional", denunció Rosúa en su cuenta de Twitter, donde puede verse una enorme imagen con el logo y la estética de Cambiemos. "No quieren internas, no quieren competencia. Si nos obligan a ir con boleta corta, es menos acompañamiento para la fórmula presidencial", alertó Galdeano en declaraciones a Radio 2 de Rosario.

El titular del Comité Provincia explicó a este diario que la Convención Nacional del Parque Norte habilitó a la UCR de todos las provincias a presentar precandidatos a las PASO y poder adherir a la fórmula encabezada por Macri. El inciso 5 del artículo 4 del documento aprobado no deja lugar a dudas: "en el marco de las PASO, las boletas de sufragio de todas las listas de precandidatos a cargos legislativos de orden federal podrán adherirse a las boletas de sufragio de todas las listas de precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación de acuerdo a la legislación y la jurisprudencia aplicable".

Pese a esto, la Junta Electoral provincial, integrada por 2 dirigentes del PRO y 2 de la UCR, rechazó por 3 votos a 1 que la lista de Rosúa aparezca pegada a la de Macri, en contradicción con lo definido a nivel nacional. Ocurre que de los representantes radicales en la junta, uno responde al sector de Galdeano y el otro al de Corral.

"Nosotros entendemos que el radicalismo tenía que tener otro lugar, otro protagonismo. Acompañamos y estamos en este barco de Juntos por el Cambio pero con otra mirada", explicó María Paula Mascheroni, segunda en la lista de Rosúa.

No es la primera vez que el macrismo opera en el distrito para para bajar una candidatura que no le gusta. En las legislativas de 2017 la víctima del PRO fue Jorge Boasso, un histórico concejal radical de Rosario a quien la Junta Electoral le impidió presentarse. Finalmente Boasso se vio obligado a competir por fuera de Cambiemos.

Hoy Boasso y Rosúa mantuvieron un intercambio en las redes sociales, en el que hubo pase de facturas por aquella situación. "Estoy de acuerdo con vos Martin. Lástima que cuando me proscribieron en el 2017 todos ustedes miraron para otro lado", le reprochó el ex concejal. "Jorge, vos conoces, porque fue pública, mi posición con respecto a lo que hicieron en el 2017. No solo fue un acto antidemocrático, sino que también debilitaron las posibilidades de Cambiemos al hacerte competir por afuera. Siendo que eras un candidato mucho más instalado que (Albor) Cantard", le respondió Rosúa.

La estrategia electoral definida por Corral, ex titular del Comité Nacional de la UCR, le hizo retroceder varios casilleros a los radicales en los últimos años. Tras la ruptura de la sociedad con el Partido Socialista, no sólo no lograron ganar la gobernación sino que perdieron la intendencia de la ciudad de Santa Fe, una de las principales capitales de provincia que les quedaban a los radicales.

Según trascendió, el macrismo aspira también a bajar varias listas en otras provincias como Entre Ríos, Neuquén y Córdoba, entre otras.