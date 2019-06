"No estoy haciendo mi mejor Copa América", sentenció Lionel Messi, en modo autocrítica, y le puso palabras a la imagen dejada en el triunfo 2-0 sobre Venezuela. El capitán argentino, quien lleva un gol (de penal ante Paraguay) en el certamen, se refirió también al estado de los campos de juego, un tópico muy recurrente durante esta Copa América: "Las canchas, realmente, no están bien. No favorecen al buen juego. Siempre es más complicado jugar para nosotros porque los terrenos no están bien".

El rosarino, que está disputando su quinto certamen continental, opinó además sobre el cruce de semifinales. "Para enfrentar a Brasil llegamos muy bien, pero debemos estar muy concentrados. Es difícil elegir un favorito... Ellos son locales, estarán con su gente, pero en este torneo, cualquiera le gana a cualquiera", contempló el jugador de Barcelona, quien sólo le pudo ganar a los brasileños en partidos amistosos (tres triunfos y dos derrotas, con cuatro goles) ya que, por los puntos, sumó un empate y tres caídas (sin anotaciones).

Por otro lado, quien salió a destacar la actuación de su capitán fue el entrenador Lionel Scaloni, que consideró como "esencial" al aporte del número diez y no dudó en ponderarlo. "Messi es Messi, es el mejor de todos. Para nosotros su aporte es esencial, de eso no tengo ninguna duda. Si vieran todo lo que aporta dentro del vestuario y dentro del campo, quizás la opinión sería diferente", sentenció el DT en la conferencia de prensa brindada en el Maracaná.

"El primer tiempo se dio de una manera similar al de Qatar: hicimos el gol rápido, nos acomodamos bien y luego ellos manejaron la pelota sin complicarnos. En el segundo tiempo, el equipo entendió muy bien el partido, los que ingresaron lo hicieron muy bien y eso nos pone muy contentos porque confirma que todos pueden aportar", reflexionó Scaloni, quien también intentó explicar el planteo de sus dirigidos en el complemento, de carácter más conservador. "A veces, el partido se hace de ida y vuelta y no nos conviene, pero considero que es algo lógico porque muchos de estos jugadores son jóvenes y todavía no han alcanzado la madurez", reflexionó el estratega argentino.