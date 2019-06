“Yo quiero, señora intendenta, que usted argumente frente a todo el pueblo por qué cree que no es responsable de la masacre” de San Miguel del Monte. En una interpelación pública a la jefa comunal de Monte, Sandra Mayol, que eludió concurrir a la cita, la mamá de Camila López, una de las víctimas de la persecución fatal del 20 de mayo, sostuvo que no admite que la intendenta “se posicione como víctima y diga que le mintieron” los policías y el secretario de Seguridad, Claudio Martínez, que intentaron hacer pasar la masacre como “un accidente de tránsito”. Yanina Zarzoso y otros familiares de las víctimas estuvieron tres horas esperando a Mayol en el Concejo Deliberante de Monte, para que les aclarara dudas sobre las responsabilidades políticas en el caso. Como Mayol no fue, por resolución del cuerpo legislativo tendrá que hacerlo el lunes. Cuando habló en la sesión, la mamá de Camila se dirigió a la intendenta ausente: “Usted dice que le mintieron. A nosotros nos mintieron desde el primer momento y usted no se puede equiparar a nosotros por el cargo público que tiene”.

Yanina Zarzoso, en presencia de otros familiares y de doce de los catorce ediles que conforman el Concejo, adelantó que tiene “varias preguntas que hacerle a la intendenta”. La primera es “Cómo es posible que mi papá y otros vecinos del pueblo se hayan enterado de la feroz persecución y los tiros de la policía antes que usted, que es la representante máxima del pueblo” de Monte. “¿Cómo puede ser que siendo la intendenta, a quien la gente eligió para que nos represente, no se entere de la corrupción e impunidad con la que se maneja en este pueblo la policía?”.

La mamá de Camila resaltó que “no puede existir una situación” como la de la masacre “sin connivencia con el poder político y por eso exijo públicamente que se la investigue a usted”. Aclaró que no dice “que usted haya mandado a matar a los chicos, no lo digo ni lo dije nunca, ni que tiene que ir presa, porque eso lo determinará la justicia. Lo que exijo es que usted sea investigada”. Recordó que “los responsables materiales de la masacre ya están detenidos y tendrán el castigo que merecen, pero quedó demostrado que su secretario de Seguridad está vinculado al encubrimiento y quiero que se abra la investigación en esta línea y que se investigue a todos los responsables políticos”.

Desde una banca del cuerpo legislativo, Zarzoso criticó a Mayol por la respuesta que les dio a los familiares cuando cuestionaron la designación de María Alejandra Contignola como directora de Asuntos Institucionales del municipio, por su condición de ex policía, defensora de comisarios corruptos y familiar de uno de los detenidos por la masacre: “Frente a nuestros reclamos, nos tuvo 17 días sin respuesta y manda una nota con justificaciones poco serias unos minutos antes de que llegáramos aca, en este momento”.

La mamá de Camila dijo que las familias reclaman “que esto no pase nunca más y la pregunta es qué están haciendo y con qué criterios políticos, lo necesario para que esto no se repita”. Y finalmente insistió en su planteo central: “Le pido que de manera pública y de manera más convincente que me responda por qué cree usted que no es responsable de la masacre ocurrida el 20 de mayo en la que fallecieron mi hija y sus amigos. Ya no admito que se posicione como víctima y diga que le mintieron”.

La primera en hablar fue Susana Ríos, la mamá de Gonzalo Domínguez, quien reiteró que su hijo fue “asesinado con alevosía” y reclamó que “la Justicia se encargue y que paguen todos, no solamente los que están detenidos”. Elevando la voz, casi en un grito, demandó a las autoridades que le expliquen “el porqué de tanto silencio ante semejante atrocidad, por qué no golpean la puerta de mi casa y me dan alguna explicación”. También expusieron, en el mismo sentido, los padres de Danilo Sansone. Ahora, por citación del Concejo Deliberante, la intendenta tendrá que concurrir el lunes al recinto, a las 19, para ser interpelada a cuerpo presente.