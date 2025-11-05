La empresa textil fueguina Blanco Nieve es reconocida por fabricar la marca Casablanca y tener licencias oficiales de Boca, River, Racing e Independiente. Por estas horas, la delegada y secretaria gremial del Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y afines (SOIVA), Marcela Cárdenas, denunció al propietario de la compañía, Diego Russo, por haber cerrado la fábrica sin previo aviso y despedido a 35 empleados sin haberles pagado la indemnización correspondiente.

“Nos dejaron en la calle con una mano atrás y otra adelante”, lamentó la representante de los trabajadores en diálogo con la 750. Y agregó que, además de la indemnización por despido, Russo les debe los haberes de septiembre y octubre de este año.

En ese sentido, relató lo que sucedió el viernes de la semana pasada, cuando se presentaron a trabajar, como lo hacen habitualmente.

“El viernes fuimos a trabajar en el horario habitual y nos encontramos con las instalaciones cerradas. Llamé al responsable de RRHH y lo único que me dijo -porque fue breve y me cortó- fue que la planta no abría más las puertas. No me dio tiempo para indagar ni reclamar. Fuimos a hacer la denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Al mediodía empezaron a llegar los telegramas de despido aduciendo problemas de baja de ventas, cosa que nunca se habló, porque nosotros veníamos con audiencias en el Ministerio de Trabajo reclamando los salarios adeudados”, afirmó.

Si bien Cárdenas sostuvo que Russo puede cerrar la empresa cuando quiera, porque es el propietario, reclamó que les pague lo que les corresponde a los trabajadores.

“Aca en Blanco Nieve somos todas mujeres trabajadoras y sostén de hogar. En este momento sentimos rabia e impotencia, porque les han sacado el plato de comida a nuestros hijos. Esta rata les ha sacado literalmente el plato de comida a nuestros hijos”, cerró.